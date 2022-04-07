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الدفاع الروسية: إسقاط مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين وقصف 42 هدفا

الخميس، 07 أبريل 2022 07:23 م
الدفاع الروسية: إسقاط مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين وقصف 42 هدفا الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، عن إسقاط مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين وقصف 42 هدفا، وفقا لخبر عاجل لروسيا اليوم.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إنه دمر الطيران التكتيكى الروسي 42 موقعا عسكريا في أوكرانيا، شملت مركز قيادة، ومخازن ذخيرة ميدانية، ومنصتين لإطلاق الصواريخ و12 تجمعا عسكريا مؤلّلا.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه منذ بداية العملية العسكرية دمرت قواتنا 416 طائرة على اختلاف أنواعها، و220 راجمة صواريخ و3003 عربات بين دبابة ومدرعة أوكرانية.

 

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه منذ بداية العملية تم تدمير 125 طائرة، و95 مروحية، و416 طائرة بدون طيار، و3003 عربات بين دبابة ومدرعة، و220 راجمة صواريخ و869 مدفعا و1902 سيارة عسكرية.

 


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