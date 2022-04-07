الجنايات تقضى ببراءة متهم بقضية "أحداث كرداسة الأولى"

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى" بالبراءة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.