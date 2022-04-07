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التعليم توجه واضعى أسئلة امتحان نهاية العام بالالتزام بمواصفة الورقة الامتحانية

الخميس، 07 أبريل 2022 10:45 م
التعليم توجه واضعى أسئلة امتحان نهاية العام بالالتزام بمواصفة الورقة الامتحانية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بالتنبيه على اللجان الفنية المكلفة بوضع أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى المقرر انطلاقها فى مايو المقبل بالالتزام بمواصفة الورقة الامتحانية فى جميع المواد وصياغة مفردات وجزئيات الامتحان بشكل دقيق دون أخطاء، مع الالتزام بالمنهج الدراسى خلال وضع الأسئلة.
 
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.
 
وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.
 
وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة.
 

التربية والتعليم

مواعيد الفصل الدراسي الثاني

للخريطة الزمنية للعام الدراسي

اخبار مصر

امتحانات نهاية العام

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