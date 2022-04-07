التضامن توزع 500 كيلو لحوم على أهالى المناطق الأكثر احتياجًا فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، 500 كيلو من اللحوم وكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، من المقيمين بمنطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك لدعمهم بالمنتجات الغذائية واللحوم، بمشاركة مدريتى الأوقاف والزراعة.

وتمكنت تضامن بورسعيد برئاسة الدكتورة سوسن حبيش من توزيع 500 كيلو من اللحوم و100 كرتونة خير و600 شنطة غذائية على الأسر، وذلك وسط حرص شديد على وصول المنتجات للمستحقين من أبناء منطقة سهل الطينة.

وأكدت سوسن حبيش، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد، أن المبادرة استهدفت الوصول إلى الأسر داخل منازلهم وتقديم الدعم لهم، وذلك مع الحرص على كرامة المواطن المستحق للدعم، مؤكدة أن المديرية تبذل قصارى الجهد من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار توجيهات وزيرة التضامن ومحافظ بورسعيد.

وأشارت إلى أن المبادرة فى هذه المرة استهدفت إحدى المناطق البعيدة عن نطاق المحافظة، وذلك إيمانًا منها بضرورة رعاية القرى التابعة للمحافظة بالغرب والشرق والجنوب، مؤكدة استمرار قوافل الخير فى بورسعيد.