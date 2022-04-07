التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه غرقا بنهر النيل بدائرة مركز سوهاج، فتم انتشال جثته بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج العام، وتم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، فتم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بغرق عامل في نهر النيل، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بغرق شخص بنهر النيل دائرة مركز سوهاج وتبين غرق "علي ر ص ر" 18 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وبسؤال والد المتوفي "رجب ص ر" 58 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم توقيع الكشف الطبي على العامل بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.