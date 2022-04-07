اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 07:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمن الإنسانى.. أماكن خاصة بجميع مقارات الجوازات بالجمهورية لذوى الهمم

الخميس، 07 أبريل 2022 07:00 م
الأمن الإنسانى.. أماكن خاصة بجميع مقارات الجوازات بالجمهورية لذوى الهمم الجوازات -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت الجوازات أماكن لذوى الهمم بكافة مقارها على مستوى الجمهورية، وذلك للتسهيل عليهم وعدم وجودهم فى أماكن زحام، وسرعة الحصول على الأوراق بسهولة ويسر، حيث يتوجه المواطنين من ذوى الهمم لهذه المكاتب والمنافذ المخصصة لهم، ويتم إنهاء الإجراءات لهم بكل سهولة ويسر والحصول على الأوراق فى أقل وقت ممكن.

 

وتولى وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

 

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.


الامن الإنساني

الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العلامة "X".. أمريكا تسمح بإصدار جوازات سفر دون تحديد الجنس بدءا من 11 أبريل

الخميس، 31 مارس 2022 06:42 م

تخصيص أماكن لكبار السن بالجوازات والأحوال المدنية

الأحد، 27 مارس 2022 12:03 م

"جوزى بيخونى بعد شهر من الجواز".. مشكلة صادمة وهذه نصيحة مذيعات "راجل و2 ستات"

الأربعاء، 23 مارس 2022 08:45 م

وزير الصحة النمساوى: عودة العمل بجواز سفر كورونا وزيادة القيود بعد ارتفاع الإصابات

الأربعاء، 23 مارس 2022 03:01 م

الشرطة فى خدمة ست الحبايب.. مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى لسيدات بالمنازل والمستشفيات.. ومنافذ خاصة بالجوازات.. وتوزيع هدايا على أسر المفرج عنهم.. والداخلية: تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب.. صور

الإثنين، 21 مارس 2022 04:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة