الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد عن الشمس وعدم المبالغة فى تخفيف الملابس

كتب محمود راغب

تتعرض البلاد لليوم الثالث على التوالى لارتفاع حاد فى درجات الحرارة يصل لـ 7 درجات بالقاهرة تسجل القاهرة 39 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم هو آخر أيام الموجة الحارة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، عدم التعرض المباشر للشمس خلال الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل والمرطبات خاصة من بعد الإفطار وحتى السحور، والحذر فى تخفيف الملابس خاصة أن الأجواء تعاود انخفاضها من غدا وعلى مدار الأسبوع المقبل.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 38

والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجة والصغرى 16.