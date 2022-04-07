الأردن يسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لأول مرة منذ سنة ونصف

كتب محمد جمال

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية أنه لم يتم تسجيل أى وفيات جديدة بكورونا فى البلاد فى غضون يومين، وذلك منذ سنة ونصف تقريبا.

وأكدت المصادر لوكالة "بترا" أن "مجموع الحالات التى يتم علاجها حاليا من الفيروس 85 حالة، فيما تراجع، بحسب المصادر ذاتها، عدد الإصابات اليومية بمعدل يتراوح بين 140 إلى 150 فى الأيام الماضية، فى الوقت الذى بلغت فيه حالات الدخول 9 حالات يومية".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم أمس، أن عدد الوفيات الأسبوعي، تراجع نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 43%.