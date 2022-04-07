استمرار الاحتجاجات فى بيرو بسبب ارتفاع الأسعار ووفاة أحد المحتجين ..فيديو وصور

فاطمة شوقى

تستمر الاحتجاجات فى بيرو بسبب ارتفاع الأسعار، وخرج الآلاف من البيروفيين بعد إلغاء الرئيس بيدرو كاستيلو إجراء تجميد الحركة الاجتماعية فى ليما وكالاو مع ارتفاع أسعار الطاقة، وطالب المحتجون بتنحيه عن السلطة، كما اندلعت حالة من العنف والاشتباكات أدت لوفاة أحد المحتجين وإصابة أكثر من 20 شخصا.



مظاهرات فى بيرو

وأشارت صحيفة "خيستيون" البيروفية، إلى أن الرئيس كاستيلو تراجع عن فرض حظر التجول الذي كان قد فرضه في مقاطعتي ليما وكالاو ، في محاولة للسيطرة على احتجاجات نقابة الناقلين على ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة النقل، الذين يعيشون بشكل عام.

وجاء الإعلان عن رفع الإجراء خلال اجتماع في الكونجرس قبل سبع ساعات من الموعد المقرر وبطريقة مفاجئة مثلما فعل عندما أعلن ذلك.



بيرو

وطبقا لاتحاد رجال الأعمال، أثر ارتفاع الأسعار على 11 مليون بيروفي لأكثر من 15 ساعة وكان من الممكن أن يتسبب في خسائر تقدر بحوالي 270 مليون دولار.

ونظمت مجموعات مختلفة من المواطنين مسيرات سلمية، تكررت أيضًا في المناطق الداخلية من البلاد ، ولكن في العاصمة ، تسللت مجموعات عنيفة ، مما تسبب في تجاوزات ومواجهة الشرطة والمواطنين.



احتجاجات فى بيرو

وسُجلت أعمال تخريب في وسط العاصمة البيروفية، وتعرضت العديد من المباني العامة للهجوم ونهب سوبر ماركت. وكان سبب المظاهرات ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة بشكل عام.

وأكدت رئيسة القضاء، إلفيا باريوس، أن مقر محكمة العدل العليا تعرض للتخريب في خضم الاحتجاجات. وقد تم تدمير ابواب هذا الكيان ومحاولة إشعال جزء من الأثاث.

وبعد تدمير واجهة المؤسسة، تم نهبها واستولى البعض على أجهزة كمبيوتر بها معلومات ووثائق، وأشار باريوس إلى أن الهجوم "تم تحديده سلفًا".



الاف البيروفيين فى الشوارع ضد ارتفاع الاسعار

لم تتدخل الشرطة في مشاجرات معينة ، لكنها حاولت السيطرة على خطر نشوب الحرائق وحاولت دون جدوى الحوار مع المتظاهرين لوقف العنف.

بعد ذلك، انتقل الاحتجاج السلمي إلى نقطة البداية، ساحة سان مارتين، حيث ظل الآلاف يطالبون كاستيلو بمغادرة منصبه.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إصابة نحو 25 عنصرا من وحدة الخدمات الخاصة بالشرطة جراء الاشتباكات مع المتظاهرين ، التي نقلوا بسببها إلى مستشفى الشرطة المركزي.

Así esta el centro de Lima ahora mismo, una gran cantidad de personas sigue en las calles. Parece que esto va para largo. pic.twitter.com/32aoi1Qtaq — Agustín Antonetti (@agusantonetti) April 6, 2022