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استقرار أسعار السمك فى مصر اليوم الخميس 7 أبريل 2022

الخميس، 07 أبريل 2022 07:00 ص
استقرار أسعار السمك فى مصر اليوم الخميس 7 أبريل 2022 أسعار الأسماك
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الأسماك فى مصر اليوم خلال شهر رمضان 2022، والتي تسجل  استقرارا، حيث سجل البلطى 30 جنيها إلى 40 جنيها للمقاس رقم 1، والمقاس رقم 2 في البلطي 22 إلى 28 جنيها، والبلطي الأسواني من 20 إلى 40 جنيها.
 
بينما بلغ كيلو الفيليه البلطى سعرا تراوح بين 30 و130 جنيها، قشر البياض من 80 إلى 90 جنيهات، بياض أملس بلدى 80 إلى 90 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.
 
أسعار السمك المكرونة الخليجى من 30 إلى 50 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 70 جنيها والبرانيس 30 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها.
 
 
 

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السمك

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