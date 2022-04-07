استقبال وكيل وزارة التضامن ببنى سويف بالزغاريد فور وصولها المديرية

بنى سويف هانى فتحى

استقبل العاملون بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف اليوم الخميس، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بعد وصولها المديرية فور الانتهاء من فترة إيقافها 3 أشهر بقرار إدارى.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف على الفيس بوك عودة احسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى مكتبها اليوم الخميس .



وجاء فى بيان مديرية التضامن الاجتماعي "وصلت احسان ابوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف ، إلى مكتبها بديوان عام المديرية وسط فرحة و استقبال حافل من العاملين بالمديرية واستقبال شخصي من أمل ابو عزوز وكيل المديرية بمناسبة انتهاء مدة وقفها ورجوعها لعملها مرة أخرى .







