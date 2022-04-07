اليوم السابع
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استقبال وكيل وزارة التضامن ببنى سويف بالزغاريد فور وصولها المديرية

الخميس، 07 أبريل 2022 02:44 م
استقبال وكيل وزارة التضامن ببنى سويف بالزغاريد فور وصولها المديرية احسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى
بنى سويف هانى فتحى

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استقبل العاملون بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف اليوم الخميس، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بعد وصولها المديرية فور الانتهاء من فترة إيقافها 3 أشهر بقرار إدارى.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف على الفيس بوك عودة احسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى مكتبها اليوم الخميس .

وجاء فى بيان مديرية التضامن الاجتماعي "وصلت احسان ابوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف ، إلى مكتبها بديوان عام المديرية وسط فرحة و استقبال حافل من العاملين بالمديرية واستقبال شخصي من  أمل ابو عزوز وكيل المديرية بمناسبة انتهاء مدة وقفها ورجوعها لعملها مرة أخرى .



 


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