إندبندنت: إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطارات المملكة المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الاندبندنت إنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية اليوم الخميس، من مطارات المملكة المتحدة، حيث واجه الركاب تأخيرات أمنية لساعات وطوابير انتظار طويلة، بسبب نقص بالموظفين.

واضطرت خطوط طيران "إيزي جيت" والخطوط الجوية البريطانية إلى إلغاء مئات الخدمات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعاني الشركات من نقص الموظفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا والحاجة إلى تكثيف التوظيف وسط زيادة متجددة في الطلب على السفر.

وقالت "إيزي جيت" إن غياب موظفيها كان ضعف مستوياتهم الطبيعية بسبب كوفيد-19، مشيرة الى أن الرحلات التي تأثرت بالإلغاء كانت إلى أمستردام وكراكوف وبولونيا وبرلين.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية 74 رحلة اليوم، بزيادة 20 رحلة عن اليوم السابق، بينما ألغت "إيزي جيت" 52 رحلة حتى الآن، أي أقل بست رحلات عن يوم الأربعاء.

قال متحدث باسم ايزي جيت: "نتيجة للمعدلات العالية الحالية للإصابة بفيروس كوفيد في جميع أنحاء أوروبا ، مثل جميع الشركات ، تعاني إيزي جيت من مستويات أعلى من المعتاد من مرض الموظفين."

وأضافت متحدثة أخرى: "ستقوم إيزي جيت بتشغيل الغالبية العظمى من رحلاتها البالغ عددها 1525 رحلة اليوم مع إلغاء نسبة صغيرة مسبقًا لمنح العملاء القدرة على إعادة الحجز على رحلات بديلة."

وقد واجه الآلاف من البريطانيين الذين يسافرون إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الفصح، وهي أول عطلة منذ نهاية قيود السفر بسبب كورونا، تأخير رحلاتهم أو إلغائها لأن شركات الطيران والمطارات ليس لديها عدد كاف من الموظفين.