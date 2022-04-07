اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

الخميس، 07 أبريل 2022 01:32 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا: صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص،اليوم الخميس، في  حادث تصادم دراجة بخارية مع جرار قصب، بقرية الرفشة في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

 تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة  محمود عاطف عبدالمنصف، 22 عامًا، مقيم قرية الرفشة، ومحمود عبدالعاطي مدكور، 23 عامًا، مقيم قرية الرفشة، وحجاج عبدالعاطي السمان، 49 عامًا، مقيم قرية الخوالد القارة، في  حادث تصادم دراجة بخارية مع جرار قصب

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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