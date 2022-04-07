إزالة 5 حالات تعد على أملاك الرى والمجارى المائية بمركز المراغة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 5 حالات تعدي على أملاك الري والمجاري المائية، خلال حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وقوات الأمن، وحماية النيل بسوهاج، وذلك في إطار الموجة الـ 19 لإزالة التعديات، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة شملت قريتي " بني هلال، والنزلة"، حيث تم إزالة مباني وغرف وأحواش من البلوك الأبيض والأسمنت على مساحة 500 متر مربع، مشيرا إلى استخدام معدات الإدارة العامة لحماية النيل، ومجلس مدينة المراغة، لافتا إلى استمرار متابعة تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الري والمجاري المائية ونهر النيل بجميع مراكز المحافظة.