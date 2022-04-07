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أوكرانيا: روسيا بدأت فى استخدام دبابات قديمة ما يدل على إنهاك مواردها

الخميس، 07 أبريل 2022 03:57 م
أوكرانيا: روسيا بدأت فى استخدام دبابات قديمة ما يدل على إنهاك مواردها أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت السلطات الأوكرانية، أن روسيا بدأت في استخدام دبابات قديمة وهو دليل على أن مواردها منهكة، موضحا أن روسيا تريد السيطرة على دونباس أولا ثم ستجدد هجومها على كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الكتلة قد دفعت 38 مليار دولار مقابل النفط والغاز الروسى منذ أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الكتلة الأوروبية التى تستورد نحو 60% من احتياجاتها من الطاقة، قد فرضت عقوبات على موسكو بعد أن بدأت الحرب إلا أنها تجنبت إلى حد كبير النفط والغاز الروسى. وفى حين أن الاتحاد الأوروبى تعهد بخفض واردات الطاقة الروسية وأيدت مقترح يوم الأربعاء لحظر الفحم، فإن الغاز والنفط لا يزال يتدفقان إلى الدول التى وصفها الكرملين بأنها غير صديقة.

وقال بوريل، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه منذ أن غزت روسيا وأوكرانيا فى أواخر فبراير، فإن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دفعوا مقابل الطاقة نحو 35 مليار دولار أى حوالى 38 مليار دولار.

وقالت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن مسئولى الاتحاد الأوروبى يفكرون فى إنشاء حسابات ضمان يمكن للكتلة أن تدفع بعض أموال النفط والغاز عليه.


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