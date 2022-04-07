أهم المعلومات عن مجمع الخدمات الحكومية بقرية خزام فى قنا ضمن "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

أنجزت مبادرة حياة كريمة عددا من المجمعات الخدمية على مستوى محافظة قنا من الشمال إلى الجنوب لخدمة أبناء تلك القرى وتوفير الخدمات في مكان واحد توفيرًا للجهد والوقت، وتنفيذًا لتوجيهات المبادرة الرئاسية بسرعة إنشاء تلك المجمعات لاستفادة المواطنين منها، ومن تلك المجمعات مجمع الخدمات الحكومية بقرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب قنا.



يستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن المجمع الذي تم قارب على الانتهاء وفي انتظار تقديم خدماته للمواطنين في وقت قريب بالقرية.



1. يقع على مساحة 725 مترا.

2. يتكون من ثلاثة طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

3. جارى الانتهاء من أعمال توصيل المرافق "الكهرباء، المياه، الصرف".

4. يجرى تدريب الموظفين المقرر عملهم بالمجمع، ومن المقرر تسليمه للجهات المختصة تمهيدا لبدء العمل به خلال الأيام القليلة.

5. يشتمل مجمع الخدمات على مقر للوحدة المحلية للقرية، ومكتب تموين، وشهر عقاري، وسجل مدني، ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى، بهدف توفير الخدمات الأساسية.

6. هذا المجمع أحد 19 مجمعا خدميا يتم إنشاؤها، ضمن مبادرة حياة كريمة، بواقع "5 مجمعات بمركز أبوتشت، 5 مجمعات بمركز دشنا، 5 مجمعات بمركز قوص، 3 مجمعات بمركز فرشوط، مجمع واحد بمركز الوقف"

7. هذه المجمعات تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها الجهات المختلفة، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر.