أمين عام الأمم المتحدة يرحب بإنشاء بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال

كتبت : هند المغربي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنشاء بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) مؤخرًا، مكررا التزام الأمم المتحدة الثابت تجاه الصومال، ويعرب عن دعمه الكامل لنظام ATMIS وقوات الأمن الصومالية فى قتالهم المستمر ضد حركة الشباب. وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الشركاء على ضمان التمويل المستدام والقابل للتنبؤ بشكل عاجل لنظام ATMIS وتوفير الموارد لقوات الأمن الصومالية لدعم الانتقال الأمني ​​في البلاد ولفت الأمين العام إلى أنه يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي والحكومة الاتحادية الصومالية وجميع الشركاء لدعم التسليم التدريجي للمسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الصومالية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالإنجازات الهامة التي حققتها بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال (أميسوم) على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ويعرب عن امتنانه للبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة فى بعثة الاتحاد الأفريقى لالتزامها بتعزيز السلام في الصومال، ويكرم أولئك الذين دفعوا الثمن النهائي يتم مشاركة هذا البيان معك.