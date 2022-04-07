أسعار العملات اليوم الخميس 7-4-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 7-4-2022، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك في مصر، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه مسجلا 19.85 للشراء، 20.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.82 للشراء، 19.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.24جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.85 للشراء، 20.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.82 للشراء، 19.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.82 جنيه للشراء، 24.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.78 جنيه للشراء، 23.98 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.