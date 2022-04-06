6 علامات تشير لإصابتك بمرض التصلب العصبي المتعدد

كتبت ميرفت رشاد

مرض التصلب العصبي المتعدد هو اضطراب في المناعة الذاتية يتسبب في مهاجمة جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ لخلايا الجسم السليمة، مما يؤدي إلى إتلاف غطاء الأعصاب، يمكن أن يؤدي هذا إلى أعراض عصبية يمكن أن تكون واسعة النطاق ومربكة ومعوقة، وهناك ست علامات تشير إلى احتمال إصابتك بالتصلب المتعدد، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - مشاكل التوازن:



مشاكل التوازن والدوخة شائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد، ويمكن أن تحدث في وقت مبكر من مسار المرض، كما تقول باربرا جيسر، طبيبة الأعصاب وأخصائية مرض التصلب العصبي المتعدد في معهد باسيفيك لعلوم الأعصاب، كاليفورنيا: "غالبًا ما يتم وصفهم بالشعور كما لو أن شخصًا ما مخمور ، أو يمشي على قارب هزاز يمكن أن تتداخل مشكلات التوازن مع المشي، ويمكن أن تجعل صعود الدرج أو نزوله تحديًا كبيرًا."

2 - خدر أو وخز:



وفقًا لجمعية التصلب المتعدد الوطنية، فإن الإحساس بالخدر أو الوخز هو أول علامة على مرض التصلب العصبي المتعدد بالنسبة للكثيرين، قد تشعر بهذا في الوجه أو الجسم أو الذراعين أو الساقين، قد يكون لدى الشخص إحساس أقل في يده ، أو قد يبدو وجهه مخدرًا.

3 - دوار:



الأشخاص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد يعانون من اضطرابات عدم التوازن قد يعانون في بعض الأحيان من أعراض أخرى مثل الرعاش أو ارتداد الاضطرابات البصرية.

4 - مشاكل في الرؤية:

إن مشاكل الرؤية هي أول علامة على التصلب المتعدد لدى كثير من الناس، غالبًا ما يحدث التهاب العصب البصري في غضون سنة واحدة فقط، ويمكن أن يسبب ألمًا مؤلمًا مع حركة العين، أو رؤية ضبابية، أو ضعف الرؤية، أو فقدان القدرة على رؤية اللون، يمكن علاج هذه الحالة بالأدوية ويمكن تصحيحها في كثير من الأحيان.

5 - تصلب أو ضعف:

يمكن أن يؤدي مرض التصلب العصبي المتعدد إلى زيادة توتر العضلات بشكل لا إرادي، مما يتسبب في تصلب وتشنجات، قد يعاني الشخص المصاب من ضعف عضلي في الذراعين والساقين، قد يكون هذا بسبب قلة الاستخدام أو تلف الألياف العصبية في النخاع الشوكي أو الدماغ الذي يتحكم في العضلات، قد يساعد العلاج الطبيعي.

6 - إعياء:

يعاني حوالي 80 ٪ من الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد من التعب، هذا ليس مجرد تعب بسيط، يمكن أن تؤثر على القدرة على العمل وأداء الأنشطة اليومية، يميل الإرهاق المصاحب لمرض التصلب العصبي المتعدد إلى الحدوث يوميًا، ويمكن أن يحدث حتى بعد نوم الليل المريح، ويميل إلى الظهور بسهولة وفجأة، وغالبًا ما يزداد سوءًا مع تقدم اليوم.