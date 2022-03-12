خزعة العضلات تساعد فى تشخيص التصلب المتعدد وأمراض أخرى

كتبت فاطمة خليل

تُستخدم خزعة العضلات لتشخيص اضطراب عصبي عضلي مثل مرض باركنسون أو التصلب المتعدد، والخزعة هي فحص الأنسجة المأخوذة من الجسم لاكتشاف وجود أو سبب أو مدى انتشار المرض، خزعة نسيج العضلات والهيكل العظمي (خزعة العضلات) هي إجراء تشخيصي يستخدم في تقييم الأمراض العصبية والعضلية والمرضى الذين يشتبه في إصابتهم باعتلال عضلي، بحسب موقع " medicinenet"، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب إجراء خزعة العضلات.

ويُشار أيضًا إلى خزعة العضلات في بعض الأحيان لتشخيص الاضطرابات الجهازية المختلفة التي تظهر أيضًا مع أمراض أنسجة العضلات والهيكل العظمي.

لماذا يتم إجراء خزعة العضلات؟

عندما يتم النظر في التشخيص السريري لاضطراب عصبي عضلي، غالبًا ما تكون خزعة العضلات مطلوبة للتشخيص النهائي. كما أنه يساعد في تشخيص الاضطرابات الجهازية الأخرى التي تؤثر على العضلات.

تؤثر الاضطرابات العصبية العضلية على الأعصاب أو العضلات أو الأداء العصبي العضلي. بعض الأمثلة على الاضطرابات العصبية والعضلية

-مرض الشلل الرعاش

-مرض هنتنجتون

-التصلب المتعدد.

تتأثر عضلات الهيكل العظمي في الغالب عضلات الهيكل العظمي هي عضلات متصلة بالعظام، وتشكل النظام الميكانيكي للجسم الذي يساعد في الحركة والأفعال الإرادية.

يمكن أن تكون عوامل الخطر للاضطرابات العصبية والعضلية الجينات، أو نقص فيتامين ب 12 ، أو التسمم بالمعادن الثقيلة / المواد الكيميائية، أو أمراض المناعة الذاتية (عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلاياه).

إلى جانب خزعة العضلات ، يمكن إجراء اختبارات تشخيصية أخرى مثل تخطيط كهربية العضل ، والاختبارات الجينية ، واختبارات الدم والأشعة.

المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية عضلية تظهر عليهم العلامات والأعراض التالية:

-ألم عضلي

-تشنجات

-شلل جزئي (ضعف عضلي)

-حركات لا إرادية (رعاش ، وضيق في العضلات)

-الهزال العضلي

-عدم القدرة على تمديد المفاصل

-تعرق ليلي

-ضعف وظائف الرئة التي تؤثر على التنفس

-صعوبة البلع

كيف يتم إجراء خزعة العضلات؟

عادة ما يتم إجراء العملية باستخدام التخدير الموضعي يمكن استخدام التخدير العام عند الأطفال أو المرضى البالغين القلقين من المهم أخذ خزعة من العضلة المصابة.

يعتمد اختيار العضلة المراد سحبها على التشخيص المؤقت بناءً على التاريخ والتقييم السريري من قبل الطبيب.

على سبيل المثال ، في حالة الاشتباه في التهاب العضلات ، قد تكون العضلة القريبة التي من المحتمل أن تكون متورطة في الحالة هي الخيار الأفضل لأخذ خزعة.