كتبت فاطمة خليل

نبضات قلبنا إيقاعية ومتزامنة بشكل جيد كل واحدة متباعدة بشكل متساوٍ وموحد، لذلك، عندما يدق القلب فجأة أو يرفرف بشكل متسارع، ففى هذه الحالة قد تشعر بالقلق ولكنها ليست خطيرة ونادراً ما تحتاج لعلاج، وتسمى "خفقان القلب"، ويمكن أن تساعدك معرفة سبب خفقان القلب في طلب المساعدة الطبية عند الضرورة، فيما يلي ستة أسباب تجعلك تشعر بسرعة ضربات القلب أو خفقان القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

خفقان القلب.. 6 أسباب تجعلك تصاب بسرعة ضربات القلب



التوتر والقلق



التوتر والقلق جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية وتؤثر على الصحة البدنية والعقلية الخطيرة، يعد خفقان القلب أحد الأعراض المبكرة للتوتر والقلق غير المتحكم فيهما، عندما تشعر بالتوتر الشديد أو تشعر بالقلق، قد يبدأ قلبك بالتسارع ويمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى نوبة هلع.

ممارسة الرياضة



بعد التمرين، ينبض القلب بشكل أسرع، ونبدأ في التنفس بسرعة أكبر يساعد القلب على ضخ المزيد من الدم لتقوية عضلاتك خلال التمرين.

في حالات نادرة ، قد تشعر أيضًا أنك قد تخطيت ضربات قلبك بعد ممارسة تمارين رياضية مكثفة، يحدث ذلك عندما لا تمارس الرياضة منذ فترة خفقان القلب بعد التمرين طبيعي تمامًا ولا داعي للقلق.

الهرمونات



قد تشعر النساء بسرعة ضربات القلب أثناء الدورة الشهرية،وهو ناتج عن تغيير في مستوى الهرمونات. يتم ملاحظة نفس الشيء أثناء الحمل وانقطاع الطمث. قد يؤدي تنظيم الهرمونات خلال الفترة ودورة الإنجاب الطبيعية إلى زيادة معدل ضربات القلب مؤقتًا ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى خفقان القلب.

انسحاب النيكوتين



يعد الإقلاع عن التدخين من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك لكن انسحاب النيكوتين يؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي يصعب إدارتها.

بصرف النظر عن الصداع والأرق والقلق، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نبضات القلب لا داعي للقلق من هذه الحالة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون 3 إلى 4 أسابيع من الإقلاع عن النيكوتين.

يعد ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب من العلامات الأخرى لانسحاب النيكوتين. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى تسارع ضربات القلب.

الأدوية

يمكن أن يكون الخفقان أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية التي تتناولها بانتظام المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات وأجهزة استنشاق الربو وأدوية السعال والبرد وغيرها يمكن أن تجعل قلبك ينبض بشكل أسرع بل ويجعله يرتجف إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية ، فاسأل طبيبك عن الآثار الجانبية وكيفية إدارتها لكن لا تفوت الأدوية.

الحمى

يمكن أن يكون ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية سببًا آخر لرفرفة قلبك، عندما تعاني من الحمى بسبب عدوى أو مرض، فإن جسمك يستخدم الطاقة بوتيرة أسرع، هذا يؤدي في النهاية إلى الخفقان، وعندما تزيد درجة حرارة جسمك قد تشعر برفرفة قلبك.

متى ترى الطبيب



يحدث خفقان القلب في الغالب بسبب عادات نمط الحياة العامة وليست خطيرة دائمًا ولا داعي للقلق إذا استمرت بضع ثوان فقط وحدثت من حين لآخر إنها مشكلة عندما تكون مصحوبة بأعراض مثل:

-ألم أو ضغط في الصدر

-ضيق في التنفس

-دوخة

-إغماء

إذا واجهت أيًا من العلامات ، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.