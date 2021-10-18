ما هو خفقان القلب؟.. وكيف يؤثر على صحتك؟

نهير عبد النبى

خفقان القلب هو الشعور بنبض القلب سريعًا أو الخفقان يمكن أن يؤدي الإجهاد أو التمارين الرياضية أو الأدوية أو إلى تحفيزها، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فعلى الرغم من أن خفقان القلب يمكن أن يكون مقلقًا، إلا أنه عادة ما يكون غير ضار في حالات نادرة، ويمكن أن تكون أحد أعراض أمراض القلب الأكثر خطورة، مثل عدم انتظام ضربات القلب والتي قد تتطلب العلاج.

أعراض خفقان القلب



يمكن أن تشعر القلب كما لو أن قلبك:

- يرفرف بسرعة

- الضرب بسرعة كبيرة

- القصف

- التقليب

قد تشعر بخفقان القلب في حلقك أو رقبتك وكذلك صدرك، و يمكن أن تحدث عندما تكون نشطًا أو في حالة راحة.

متى ترى الطبيب



الخفقان غير المتكرر والذي يستمر لبضع ثوانٍ فقط لا يحتاج عادةً إلى التقييم، ولكن إذا كان لديك تاريخ من أمراض القلب ولديك خفقان يحدث بشكل متكرر أو يزداد سوءًا ، تحدث إلى طبيبك، فقد يقترح إجراء اختبارات مراقبة القلب لمعرفة ما إذا كان الخفقان ناتجًا عن مشكلة قلبية أكثر خطورة.

اطلب العناية الطبية الطارئة إذا كان خفقان القلب مصحوبًا بما يلي:



-انزعاج أو ألم في الصدر.

-إغماء.

-ضيق شديد في التنفس.

-دوار شديد.

غالبًا لا يمكن العثور على سبب خفقان قلبك، ولكن تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

-ردود فعل عاطفية قوية ، مثل التوتر أو القلق أو نوبات الهلع.

-تمرين شاق.

-المنبهات، بما في ذلك الكافيين والنيكوتين والكوكايين وأدوية البرد والسعال التي تحتوي على السودوإيفيدرين.

-الحمى.

-التغيرات الهرمونية المصاحبة للحيض أو الحمل أو سن اليأس.

-زيادة أو نقص هرمون الغدة الدرقية.

عوامل الخطر

قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بالخفقان إذا كنت:

-لديك اضطراب القلق أو نوبات هلع منتظمة.

-فى فترة الحمل.

-تناول الأدوية التي تحتوي على منبهات، مثل بعض أدوية البرد أو الربو.

-تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية .

-لديك مشاكل قلبية أخرى، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو التعرض لنوبة قلبية سابقة أو جراحة قلبية سابقة.

المضاعفات



ما لم تكن هناك حالة قلبية تسببت في خفقان قلبك ، فهناك خطر ضئيل من حدوث مضاعفات. بالنسبة للخفقان الناجم عن مرض في القلب ، تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

-إغماء، إذا كان قلبك ينبض بسرعة، فقد ينخفض ​​ضغط الدم، مما يؤدي إلى الإغماء قد يكون هذا أكثر احتمالا إذا كنت تعاني من مشكلة في القلب، مثل أمراض القلب الخلقية أو بعض مشاكل الصمامات.

-توقف القلب نادرًا ما يحدث الخفقان بسبب عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة ويمكن أن يتسبب في توقف قلبك عن النبض بشكل فعال.

-السكتة الدماغية، إذا كان الخفقان ناتجًا عن حالة ترتجف فيها الحجرات العلوية للقلب بدلاً من الضرب بشكل صحيح (الرجفان الأذيني)، فقد يتجمع الدم ويتسبب في تكون الجلطات، إذا تحررت الجلطة ، يمكن أن تسد شريانًا في المخ ، مما يتسبب في حدوث سكتة دماغية.

-سكتة قلبية، يمكن أن ينتج هذا إذا كان قلبك يضخ بشكل غير فعال لفترة طويلة بسبب عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني، في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي التحكم في معدل عدم انتظام ضربات القلب الذي يسبب قصور القلب إلى تحسين عمله ووظيفنه.