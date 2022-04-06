125 ألف طن زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى أوائل 2022

كتب: مدحت عادل

حقق الانتاج المصري من الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و484 ألف طن في شهر يناير الماضي "بيانات أولية"، بينما كانت 4 ملايين و359 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 125 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن انتاج الزيت الخام في المقابل سجل نحو مليوني و470 ألف طن في شهر يناير الماضي، مقابل مليوني و487 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع طفيف بلغ 17 ألف طن.

وكان الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي قد شهد ارتفاعا ملحوظا في شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي نحو 4423 ألف طن، مرتفعا من 4219 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 204 ألف طن، بينما بلغ الإنتاج المحلي من الزيت الخام نحو 2473 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 2490 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ 17 ألف طن.

وبدأت سلسلة ارتفاعات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعى منذ شهر يونيو الماضى، حيث بلغت قيمة الإنتاج المحلي من الغاز نحو 4 ملايين و311 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و701 ألف طن فى شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن، وفي سبتمبر الماضي بلغ حجم الانتاج 4 ملايين و584 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و877 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 707 ألف طن،