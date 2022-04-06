اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرا خارجية إيطاليا وبريطانيا يؤكدان ضرورة فرض عقوبات جديدة على روسيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:00 ص
وزيرا خارجية إيطاليا وبريطانيا يؤكدان ضرورة فرض عقوبات جديدة على روسيا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيرته البريطانية ليز تراس، خلال اتصال هاتفي بينهما الثلاثاء، ضرورة التدخل بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا.

 

وأشار دي مايو - في تغريدة له على موقع (تويتر)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - إلى أن الهدف المشترك هو تحقيق السلام في أوكرانيا، مجددا إدانته للعملية العسكرية الروسية على كييف.

 

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد أعلن، في وقت سابق ، أن روما طردت 30 دبلوماسيًا روسيًا "لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

 

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، الثلاثاء، أن القوات الجوية العملياتية والتكتيكية والصاروخية الروسية أصابت 33 هدفًا للقوات الأوكرانية خلال يوم واحد.

 

وأكد كوناشينكوف في تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال 5 طائرات بدون طيار أوكرانية.

 


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