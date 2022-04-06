هيئة الأركان الأمريكية تحذر من تداعيات أى محاولة لردع روسيا

أ.ش.أ

حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، اليوم الأربعاء، من أي محاولة عسكرية لردع الهجوم الروسي مما يؤدي إلى نزاع عسكري أمريكي مع روسيا ، محذرا من أن الحرب الروسية ستمتد لسنوات طويلة أو لعقود.

وأضاف ميلي، في كلمة له أمام الكونجرس الأمريكي أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن هدف بوتين منذ سنوات غزو أوكرانيا، معربا عن اعتقاده أن محاولة ردعه من الولايات المتحدة كان سيتطلب تدخلا عسكريا مما يؤدي إلى نزاع مسلح مع روسيا.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة الحديثة، لأن المعدات تتطلب تدريبا من أجل استخدامها.

وأشار ميلي إلى أن التدريبات لا تجري على أراضي أوكرانيا، بل تجري في الولايات المتحدة، داعيا إلى إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شرق أوروبا على ألا يكون تواجد القوات العسكرية دائماً.