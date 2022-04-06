هتدوقوا عنده أحلى كنافة.. "الباشا" 25 سنة بيعمل الكنافة البلدى فى الدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع"، بـ"الباشا فتحى"، أحد أقدم صناع الكنافة البلدى فى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، والذى امتهن صناعة الحلويات الرمضانية على الفرن البلدى منذ أكثر من 25 عاما؛ ليفرح أهالى مدينته فى ليالى الشهر الكريم.

قال الباشا محمد صاحب الـ45 عاما لـ"اليوم السابع"، إن انبهاره بأحد رواد صناعة الكنافة البلدى فى مدينته وهو يطوع بيديه "الكوز" المحمل بعجينة الكنافة الشهية فى حركة دائرية أعلى الفرن البلدى، كان وراء حبه وتقديره لمهنة صناعة الكنافة ودافعا له لتعلم أصولها واحترافها منذ أكثر من 25 عاما، مشيرا إلى أنه الوحيد الذى لا يزال يصنع الكنافة اليدوية ويحتفظ بالفرن البلدى لصناعة الحلويات الرمضانية فى مدينة أجا.

وتابع أنه اعتاد على تجهيز خيمته الرمضانية مع بداية أول يوم من الشهر الكريم، وتجهيز فرنه الصاج، وتحضيره لعجينة الكنافة المكونة من دقيق وماء وفانيليا، والوقوف فى خيمته لتصنيع الكنافة البلدى منذ ساعات الصباح الباكر، ليفرح أهالى مدينته الذين ينتظرون ما يعده من كنافة بلدى شهية عاما تلو الآخر؛ ليشعرون ببهجة شهر رمضان الكريم.