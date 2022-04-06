نقيب المعلمين ينعى 3 معلمات مصريات لقين مصرعهن بسلطنة عمان

كتبت آية دعبس

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفاة 3 معلمات مصريات لقين مصرعهن، فى سلطنة عمان، إثر حادث سير أليم وقع فى إحدى محافظات السلطنة.

وأعرب نقيب المعلمين، فى بيان، عن خالص تعازيه لأسر المعلمات المتوفيات، داعيا الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، ويلهم ذويهن الصبر والسلوان.