اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:11 م
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استمرار صرف معاشات أبريل بزيادة 13%

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:00 م
استمرار صرف معاشات أبريل بزيادة 13% صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات ابريل بالزيارة 13%  ،حيث اشارت الى استمرار الصرف اليوم لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة مع تيسير كافة اجرءات الصرف لاصحاب المعاشات .
 
كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعي فى  صرف معاشات أبريل  بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.
 
وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، اعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه .
 
وتبلغ  التكلفة السنوية لهذه الزيادة  قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ إستحقاق المعاش
 
 
 
 

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