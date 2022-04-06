موسكو تتوعد بإجراءات انتقامية ضد الإعلام البريطانى

كتب أحمد عرفة

توعدت وزارة الخارجية الروسية بإجراءات انتقامية ضد الإعلام البريطاني بعد أن فرضت عقوبات على وسائل إعلام روسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق قالت الرئاسة الروسية الكرملين، إن العالم أكبر من الغرب ونستطيع بيع الغاز إلى أي مكان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا لا تستبعد إمكانية قطع العلاقات بينها ودول الغرب، على خلفية موجة غير مسبوقة من عمليات طرد دبلوماسيين روس منها، ورد على سؤال عما إذا كان هناك خطر قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو من جانب وباريس وغيرها من الدول الغربية من جانب آخر قائلا: نعم، هذا الخطر المحتمل قائم إذا استمرت عمليات ترحيل دبلوماسيينا، لأننا نواجه يوميا مثل هذه الخطوات العدائية.



وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية من أن ترحيل الدبلوماسيين يمثل إجراء يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة، لاسيما في الظروف الحالية.



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو تثمن الحوار المستمر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، بغية الإسهام في إنجاح المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.