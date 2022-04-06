مصرع شخص في انقلاب سيارة بطريق أم قمر في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة داخل وصله أم قمر مع طريق جنيفه، بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل جثه المتوفي إلى مشرحة مستشفي التل الكبير بعد انتهاء معاينه الشرطة.

كان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة رقم "ص ع 3295"، داخل وصل أم قمر مع طريق جنيفة في محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن مصرع رمضان حسن أحمد أبو بكر 37 عامًا من محافظة السويس.

وتم تحرير محضر بالواقعة وانتقل رجال الشرطة إلي مكان الحادث ، وتم معاينه الحادث والجثمان وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحه مستشفى التل الكبير بالإسماعيلية.