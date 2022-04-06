اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى عين شمس

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:32 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى عين شمس اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمنطقة عين شمس، وتم نقل المتوفى الي المستشفى، وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى عين شمس، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور أنتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات ووفاته، وتم نقله إلي المستشفى، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.
 
 

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