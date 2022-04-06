مساعد وزير الزراعة يتفقد أعمال التطوير بمشروعات التأمين على الثروة الحيوانية

كتبت أسماء نصار

تفقد اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مشروعات غرب النوبارية التابعة للصندوق لمتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بالتطوير.

كما تفقد مساعد وزير الزراعة، المجزر الآلى بالنوبارية، والذي يشهد إقبالاً كبيراً للدبح من الجزارين بمنطقة الصحراوي، فضلا عن تقديم خدمات الذبيح لعدد من المستثمرين للإعداد للتصدير إلى الدول العربية.

وقال صابر إن ذلك يأتي بناءاً على توجيهات وزير الزراعة بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها والتأمين عليها، وزيادة توعية المربيين بهذا الأمر، وتكثيف العمل والإنتاج لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها والتأمين عليها لتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة وتقليل الاستيراد من الخارج بهدف إثراء الإقتصاد القومي المصري.

وأشار الى أن الصندوق يشهد حراكاً كبيرا خلال الفترة الاخيرة، حيث تم رفع كفاءة مصانع الأعلاف بالنوبارية، وتطوير المجزر الألى وإنشاء محطة تسمين، وترخيص محجر بيطري، لافتا الى ان ذلك التطوير يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الثروة الحيوانيةوحمايتها وتنميتها، والتي تعد من أهم أهداف صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وتابع مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، أن الإدارة العامة للصندوق تشهد ايضا حاليا تطويرا وتجديد لعمل منظومة إلكترونية متكاملة للعمل بها وربطها بجميع المكاتب التابعة للصندوق بجميع محافظات الجمهورية، مشددا على ان هناك تكليفات لرؤساء أفرع الصندوق بجميع المحافظات بضرورة التواصل مع الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية و النزول إليهم، وخاصة بأسواق الماشية وتجمعاتهم، للتعريف والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا والفوائد والخدمات التأمينية الشاملة التي يقدمها الصندوق للمربين المستأمنين لديه،فضلا عن تنظيم القوافل التوعية بالمحافظات المختلفة.

وأضاف أن الصندوق يقدم خدمات الرعاية الصحية البيطرية المجانية طوال مدة التأمين من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أنحاءالجمهورية على نفقة الصندوق وكذلك توفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق.