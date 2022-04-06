صرح الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إنريكو ليتّا، بأن التخلي عن الغاز والنفط الروسي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لإيطاليا.
وقال ليتّا - في تصريحات لصحيفة (إل فوليو) الإيطالية -، إن “ المضي قدما في هذا الاتجاه يعني تسريع كل شيء أي يعني تسريع إنهاء الحرب وتعجيل عمليات السلام”.
وأضاف المسؤول الايطالي أن هذا الأمر يعني من ناحية أخرى، تسريع عمليات أخرى أيضاً، مثل عملية بناء استدامة للطاقة الأوروبية، ومن ثم، وبحكم توازن جديد وحاسم، تسريع بعض الإجراءات الضرورية التي يتعين تنفيذها لتجنب مرحلة ركود ثالثة
مسؤول ايطالى: التخلى عن الغاز والنفط الروسى أولوية مطلقة لنا الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:11 م
الغاز - أرشيفية
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صرح الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إنريكو ليتّا، بأن التخلي عن الغاز والنفط الروسي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لإيطاليا.
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