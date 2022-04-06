اليوم السابع
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محافظ قنا يعقد اجتماعا للبدء فى أعمال إنشاء محور دشنا - الوقف الجديد

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:53 م
محافظ قنا يعقد اجتماعا للبدء فى أعمال إنشاء محور دشنا - الوقف الجديد اجتماع محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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عقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقياً بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وممثلى كل من إدارة التخطيط العمراني، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والشركة المصرية للاتصالات ، وشركة مصر العليا لتوزيع ونقل الكهرباء، شركة كوبى بوصان ايجيبت المسئولة عن المزرعة اليابانية، هيئة السكة الحديد، الرى ، شركة غاز مصر، حماية النيل ، مديرية المساحة، إدارة مرور قنا وذلك لعمل التنسيقات اللازمة لبدء العمل فى إنشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد .

وأوضح محافظ قنا، أنه تم اختيار مسار لمحور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى إلى الطريق الزراعى الشرقى، مشيرا إلى أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتى بطول 650 م تقريبا.

وأضاف "الداودي" أن محور دشنا سوف يمثل إضافة كبيرة للمحافظة لما له من دور هام فى القضاء على خطورة المعديات النيلية بين مركزى دشنا والوقف فضلا عن دوره فى دعم مشروعات التنمية التى تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة مثل المنطقة الصناعية ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بنجع حمادى، ومشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية بمركز الوقف، ومدينة غرب قنا الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة سوف تعمل على تذليل كافة العقبات التى تعوق الأعمال الإنشائية لضمان تنفيذ المحور خلال الفترة الزمنية المحددة له.

 


قنا

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