محافظ شمال سيناء: تنفيذ 71‎%‎ من مشروعات الخطة الاستثمارية

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى بلغت 71% حتى اليوم .

وأضاف المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ( التى عقدت اليوم برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، رؤساء مجالس المدن ، ومديرى مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية فى الديوان العام للمحافظة ) أن المحافظة تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالجهات المركزية طبقا للمخطط الزمنى .

ووجه المحافظ باستمرار تنفيذ الدورات التدريبية للموظفين الذين قاموا بتسوية حالاتهم الوظيفية وإعادة توزيع التخصصات الوظيفية على مديريات الخدمات، وخاصة التخصصات القانونية والتمويل والمحاسبة.

واستعرض المحافظ إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة ، لافتا الى أنه يتم التعامل على الأراضى بشمال سيناء من خلال القانون ١٨2 " قانون المزايدات والمناقصات " عدا المادة 80 من القانون ، والتى تتيح لجهة الولاية منح قطع الأراضى للأشخاص بالأمر المباشر طبقا للأسعار التى حددتها لجنة التثمين بالمحافظة، مشددًا على تفعيل إدارات المتغيرات المكانية بمجالس المدن ، وتوفير الأجهزة المطلوبة لتيسير الأعمال ، والرد على مكاتبات إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

ووجه المحافظ بتنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة أى تعد على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة ، وذلك بالتنسيق بين مجالس المدن وأقسام الشرطة مع إبلاغ إدارة الإحصاء بمديرية أمن شمال سيناء.

وشدد المحافظ على انتظام العمل فى مختلف المصالح الحكومية، سواء الإدارات الخدمية او المركزيات وخاصة منطقة وسط سيناء، وذلك من خلال لجان المرور والمتابعة، وذلك لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين فى شتى القطاعات .

وأكد المحافظ على احتساب القيمة الايجارية للمحال الخاصة بمجالس المدن وورش المنطقة الحرفية بالأسعار السائدة وليس بالأسعار التى وضعتها لجنة التثمين بالمحافظة .

كما أكد المحافظ على افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى مختلف مدن ومراكز المحافظة وفى شتى القطاعات خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى، مطالبا مختلف الجهات بارسال المشروعات التى سيتم افتتاحها الى المحافظة مع سرعة الانتهاء من المشروعات القائمة .

وأعلن المحافظ عن تسليم التجمعات التنموية للمنتفعين خلال العيد القومى للمحافظة بعد قيام اللجنة المشكلة باستلامها خلال الأسبوع القادم.

وشدد المحافظ على تفعيل الرقابة التموينية من خلال الحملات المشتركة على الأسواق والمحال التجارية ، وتحرير محاضر للمخالفين، و مؤكدا على توافر السلع الأساسية والمواد التموينية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة فى مختلف الأسواق، ومشيرا إلى وجود مخزون استراتيجى بالمحافظة يصل إلى عدة أشهر قادمة .

وأشار المحافظ الى بدء لجان تحليل المخدرات للعاملين فى المصالح الحكومية بالمحافطة عقب شهر رمضان المبارك، مشددا على عدم ندب أو نقل أى موظفين إلا بعد اجراء تحليل المخدرات .

وفى اطار المجلس التنفيذى كرم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء كل من : المهندس أحمد سالم مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشمال سيناء وحسن فايق نائب مدير عام العلاقات العامة والاعلام بمحافظة شمال سيناء، وذلك بمناسبة احالتهما الى التقاعد حيث منحهما المحافظ شهادة تقدير .