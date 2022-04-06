اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:30 م
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محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق "السيالة بورسعيد"

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:10 م
محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق "السيالة بورسعيد" محافظ دمياط تتفقد تطوير طريق السيالة بورسعيد
دمياط - معتز الشربينى

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية بمدينة دمياط، تابعت خلالها الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق السيالة / بورسعيد بطول 2.5 كم.

وتفقدت المحافظ الطريق الذى يشهد حالياً أعمال وضع طبقة الأساس تمهيدًا للرصف بالأسفلت، والتى تأتى ضمن مشروع كامل للتطوير وإنشاء جزيرة وسطى وساحات لانتظار السيارات وإحلال أعمدة الإنارة وتشجير الطريق، هذا وقد وجهت "المحافظ" بالتواصل مع قطاع الكهرباء للإسراع بأعمال نقل الأعمدة المتعارضة مع عمليات الرصف، مؤكدة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمنطقة.

فيما أكدت أيضاً على الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، والعمل وفقاً لاستراتيجية محددة لتحقيق السيولة المرورية بالطريق نظرًا لاهميته كمحور حيوى يربط بين طريقى الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" وطريق دمياط / بورسعيد.


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