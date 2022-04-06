اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:30 م
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محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عرابى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:10 م
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عرابى الرصف
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال تطوير ورصف الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بعدد من الأحياء، فى إطار الخطة الموسعة لتطوير الطرق لتحقيق السيولة المرورية و انتظام حركة السيارات والمواطنين، وذلك بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ومديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

 

وأشار محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية واصلت جهودها فى رصف وتطوير شارع عرابى بداية من شارع محمد على حتى كلية التمريض "الشارع الشرقى لحديقة سعد زغلول" بنطاق حى العرب بعد نهو أعمال التوسعات اللازمة للارصفة الجانبية لتيسير الحركة المرورية، بالإضافة إلى تركيب وصيانة أعمدة الإضاءة وبالتنسيق مع المرافق وحى العرب، وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تطوير الطريق على أعلى درجة من الكفاءة.


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