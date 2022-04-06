محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق.. اعرف التفاصيل

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى فى أعمال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الجارية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، والشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

وخلال الاجتماع، استمع محافظ بورسعيد لمعدلات العمل فى تطوير مبنى الجناح الغربى بديوان عام محافظة بورسعيد، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الديوان الغربى للبدء فى تشغيله، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، وتزويد المكاتب بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، لافتا إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التى تساهم فى سرعة أداء الخدمة ودقتها.

كما استعرض المحافظ، أخر الأعمال فى طريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفواد، الذى يعد الطريق الرئيسى لمشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، كما تابع أخر الأعمال بمركز رخص المحلات المجمع بحى المناخ والمقرر افتتاحة خلال الأيام القادمة.

واستعرض محافظ بورسعيد، أخر المستجدات فى إنشاء مول الملابس المستعملة الجديد بحى العرب، والذى يقام على مساحة 16 ألف م بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك الجديد ويشمل 514 محلاً، موجها بالإسراع فى معدلات العمل لسرعة تشغيل المول، مؤكدا أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحى ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفية وتوفير الراحة للزائرين، ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات الجارية، لبدء تشغيلها فى أقرب وقت.