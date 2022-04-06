محافظ بنى سويف: انطلاق الأمسيات الرمضانية التوعوية بقرى حياة كريمة

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار تقديم كافة التيسيرات اللازمة لبرنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه بمقرر فرع المجلس القومى للمرأة نرمين محمود، لمناقشة الجهود والأنشطة التى نظمها الفرع فى إطار خطة المجلس القومى للمرأة، للتوعية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والترويج لأنشطة المجلس المختلف فى دعم قضايا المرأة، حيث تضمنت الجلسات لقاءات توعوية بقضايا المرأة والأسرة المصرية فى صورة جلسات توعية مصغرة، والتى وصلت إلى 760 جلسة بمركزى ببا وناصر منذ ديسمبر الماضى حتى الأول من أبريل الجاري، فيما تم تنفيذ 132 دورة لريادة الأعمال استهدفت 3300 سيدة وتدربيهن على كيفية عمل مشروعات صغيرة عن طريق مدربين مؤهلين تابعين للمجلس.

من جهتها أضافت "نرمين"، أن الفرع يعتزم تنفيذ أمسيات رمضانية بقرى حياة كريمة لتقديم رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالتنسيق مع فرع ثقافة بنى سويف، والتى تشمل تقديم عروض وأنشطة مختلفة: مسرح عرائس، فنون شعبية وإنشاد دينى وغيرها من الفعاليات داخل سرادقات بالقرى المستهدفة، والتى من المقرر أن تبدأ مساء اليوم الأربعاء 5 رمضان بقرية دنديل، ثم قرية دلاص 8 رمضان، واشمنت "13 رمضان"، بعدها صفط راشين "19 رمضان"، وقمبش" 25 رمضان"، موضحة أن تلك القرى جرى ترشيحها واختيارها بالتعاون والتنسيق مع الرائدات الريفيات.