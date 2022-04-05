محافظ بنى سويف: الانتهاء من تبطين 452 كيلو مترا من الترع

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن الانتهاء من تبطين 452 كم بتكلفة زادت عن مليار و34 مليون جنيه، وجار العمل في 43 عملية، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 905 كم تقريباً بتكلفة 2 مليار و499 مليون جنيه تقريباً، لتخدم 361 ألفا و390 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 681.4 كم تخدم زمام 221 ألفا و793 فداناً باعتمادات تقدر بمليار و714مليونا و700 ألف جنيه، في حين يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 223كم تخدم زمام 139 ألفا و598 فداناً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، والذي أعده المهندس نصر البلاصي وكيل الوزارة، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات، للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.