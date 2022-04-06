محافظ الفيوم يوجه بغلق وتشميع مطعم بعد ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

الفيوم رباب الجالي

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حملة مكبرة للمرور على المطاعم، للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

رافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذ سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن عادل مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور خالد سليم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، و أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بدأت الحملة أعمالها بتفقد مطعم مشويات شهير على الطريق الدائري، حيث تفقد محافظ الفيوم واللجنة المكبرة، المطبخ، وثلاجات حفظ الأغذية وكافة أقسام المطعم وتم رصد بعض المخالفات الفنية، وتم ضبط 11 كيلو قطع دجاج ولحوم مفرومة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، و 5 علب توابل زنة "900 جرام" منتهية الصلاحية، وكذا 198 كيلو قطع دجاج ودجاج كامل ودهن مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجزر الآلي، وكذا عدم توافر شهادات صحية للعاملين بالمطعم، وعدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية.

وعلى الفور، وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من غلق وتشميع المطعم، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم ومرافقوة بتفقد مطعم آخر يقع على الطريق الدائري، حيث تفقدت اللجنة المكبرة المطبخ وثلاجات تخزين اللحوم والخضراوات وكافة أقسام المطعم، وتأكدت من سلامة الأغذية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.