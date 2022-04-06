محافظ البحيرة يتابع مع نائب وزير الاتصالات تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية.. صور

البحيرة - ناصر جودة

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ظهر اليوم المهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى فى إطار زيارتها اليوم، لمتابعة تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمي، وجهود التهيئة لأعمال التحول الرقمى للمحافظة والتأكد من استيعابها وضمان استدامتها، وذلك بحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة وعدد من قيادات التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتى الزيارة استكمالا لجهود وزارة الاتصالات ومحافظة البحيرة فى بناء وتفعيل منظومة التحول الرقمى للمؤسسات والخدمات بالمحافظة، بما يساهم فى خلق نموذج عمل جديد، يحقق رضا المواطن وكفاءة الإنفاق الحكومي، كما تأتى الزيارة لمتابعة تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية والمشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، فيما يخص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى بداية اللقاء، رحب محافظ البحيرة بنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، مشيداً بجهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة المؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسى الرقمى لها، بما يساهم فى تقديم خدمات متميزة للمواطن المصري.

ومن جهتها، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، أن مصر الرقمية فى ظل الجمهورية الجديدة تتحقق على أرض الواقع فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، مشيرة إلى أن بناء مصر الرقمية هو مسئولية تشاركية بين جميع مؤسسات الدولة وليس مسئولية وزارة الاتصالات وحدها.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات، أن التحول الرقمى ليس نوعا من الترف، وإنما وسيلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة، مؤكدة أن التحول الرقمى رحلة مستمرة تتطلب العمل لاستدامتها، مشيرة إلى أهمية وحدات التحول الرقمى ونظم المعلومات فى نجاح واستدامة أعمال التحول الرقمى بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة.

وقامت نائب وزير الاتصالات ومحافظ البحيرة بتفقد وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى بديوان عام المحافظة، واستمعوا إلى شرح تفصيلى من المهندس عمر جمعة مدير الوحدة التى تم إنشاؤها بالقرار رقم 688 لسنة 2021 وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التطوير المؤسسى وأكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة بتقديم الدعم الفنى لها، حيث تم التنسيق مع المحافظة وعمل الاختبارات اللازمة لاختيار أعضاء الوحدة ودعم تشغيلها بالشكل الأمثل.

وسلم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة و المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى شهادات برنامج التحول الرقمى المنفذ لموظفى مجلس الدولة بدمنهور، وذلك ضمن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه قد تم وضع خطة لتنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية لجميع العاملين بالقطاع الحكومى بنطاق المحافظة لتهيئتهم للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإدارى لمواكبة التطور التكنولوجى ومشروعات التحول الرقمى بالدولة.

وأشاد محافظ البحيرة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى قيام الوزارة بتوفير البرامج والإمكانيات التدريبية من المدربين والمادة التدريبية والشهادات المعتمدة بالمجان، بالتنسيق مع المحافظة، لرفع كفاءة موظفى الديوان العام والوحدات المحلية للتعامل مع أجهزة الحاسب الآلى وأنظمة التشغيل المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي.

وأكد محافظ البحيرة على أهمية تلك البرامج فى تنمية القدرات الرقمية للعاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية لتواكب التطورات الرقمية، بما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى كلمته أشاد اللواء هشام آمنة بالقضاء المصرى ومجلس الدولة بإعتباره من المؤسسات العريقة بالدولة المصرية، والدور الكبير الذى يقوم به المجلس لخدمة المواطنين، وقدم التهنئة لجميع العاملين بمناسبة تكريم 20 موظف لاجتيازهم برنامج التحول الرقمي.

كما رحب بنائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها، مشيداً بالجهود الكبيرة المقدمة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين تنفيذاً لمستهدفات مصر الرقمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وفى كلمتها نقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، معبرة عن سعادتها للتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة خاصة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى والتحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية.

وأكدت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى على أهمية التحول الرقمى فى تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية للوصول إلى جهاز ادارى كفء وفعال، يقدم خدمات متميزة للمواطنين ويحافظ على موارد الدولة وحسن استخدامها، منوهة إلى أهمية الرقمنة فى تحقيق العدالة الناجزة.

وأضافت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، أن التحول الرقمى وسيلة وليس غاية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز أداء المؤسسات، منبهة إلى أهمية التعامل الواعى والآمن مع التكنولوجيا لمواجهة التهديدات التى افرزتها.

وأشارت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى أن مجلس الدولة هو واحد من أهم المؤسسات الوطنية ذات الدور المحورى فى إطار الجمهورية الجديدة، معبرة عن سعادتها بهذه الزيارة وبالمستوى والأداء المتميز للمجلس بمحافظة البحيرة.



