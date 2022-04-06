اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:50 م
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إحالة 13 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:20 م
إحالة 13 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية للانضباط الإدارى.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 13 من العاملين بالوحدات الصحية والمدارس بنطاق قرى شبراخيت "اورين - شبراريس - القرداحي" للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



 

 


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