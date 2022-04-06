اليوم السابع
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محافظ البحيرة ونائب وزير الاتصالات يتفقدان دورات تدريبية بمكتبة دمنهور.. صور

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:59 م
محافظ البحيرة ونائب وزير الاتصالات يتفقدان دورات تدريبية بمكتبة دمنهور.. صور جانب من الزيارة
البحيرة - ناصر جودة

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زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، مكتبة مصر العامة بدمنهور، حيث تم تفقد البرنامج التدريبى "المهارات الأساسية لمبادرة حياة كريمة" لعدد من طلاب المدارس الثانوية، وكذا العاملين بالجهاز الادارى وكذا تم متابعة فاعليات دورة Typing المنفذة لعدد من العاملين بالأمانة العامة لمحكمة دمنهور الابتدائية بالمكتبة.

والتقوا خلال الجولة بالمتدربين واستمعوا إلى مقتراحاتهم بشأن التدريب وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى منه.

رافق المحافظ ونائب الوزير الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وحازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد الهواش مدير المكتبة وعدد من قيادات التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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