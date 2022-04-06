اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تضيف أسماء رجال أعمال بارزين إلى قائمة عقوباتها ضد روسيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:23 ص
كندا تضيف أسماء رجال أعمال بارزين إلى قائمة عقوباتها ضد روسيا رئيس وزرا كندا جاستن ترودو
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت حكومة كندا فرض عقوبات على ثمانية رجال أعمال روس آخرين، وواحد من المسؤولين العسكريين الروس، وذلك بسبب الأحداث فى أوكرانيا.

وتشمل القائمة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، فلاديمير بوتانين أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نورنيكل"، ورجل الأعمال فيكتورفكسيلبيرج، وكذلك كيريل شمالوف، أحد المساهمين فى شركة "سيبور"، ورئيس شركة "نوفتيك" ليونيد ميخلسون.

وضمت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية أيضا، رجل الأعمال دميتري بومبيانسكي، وغالينا بومبيانسكايا، ورجل الأعمال ألكسندر فينوكوروف، ورئيس مجلس إدارة "روساغرو" فاديم موشكوفيتش، ورئيس مديرية المخابرات العامة بهيئة الأركان العامة الروسية (GRU) إيجور كوستيوكوف.

 


كندا

الحكومه الكنديه

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة