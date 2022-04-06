كندا تدين استهداف المدنيين فى مالى وتحذر من تزايد مخاطر تجنيد الإرهابيين

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أدانت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذى وقع مؤخرا فى مالى وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، محذرة من تزايد مخاطر تجنيد الإرهابيين.

وأعلن الجيش المالى الجمعة الماضى أنه قتل أكثر من 200 مسلح قال إنهم ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة" خلال عملية وسط البلاد، فى حين نددت الأمم المتحدة بتقارير تحدثت عن أعمال عنف استهدفت مدنيين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولي، فى بيان صادر من الخارجية الكندية، إن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التى تفيد بمقتل وجرح مئات المدنيين الأسبوع الماضى فى سياق عملية لمكافحة الإرهاب فى قرية مورا بمالي، معربة عن إدانتها الهجوم على المدنيين وأى انتهاكات للقانون الإنسانى الدولي.



وأعربت الوزيرة الكندية عن قلقها إزاء التقارير التى تشير إلى تورط مجموعة فاجنر فى هذا الهجوم إلى جانب القوات المسلحة المالية.

وفى ديسمبر 2021، انتقدت كندا وشركاؤها نشر مجموعة فاجنر فى مالى، .. مشيرة إلى الانتهاكات التى اتُهمت المجموعة بارتكابها فى أجزاء أخرى من العالم.



وأشارت إلى أن مثل هذه الانتهاكات المرتكبة ضد سكان مالى ستؤدى إلى تأجيج جهود تجنيد الإرهابيين، وتقويض الجهود الجماعية فى مكافحة الإرهاب.



ودعت كندا، القوات المسلحة المالية إلى احترام حقوق الإنسان فى سياق جميع عملياتها.