كبسولة × القانون.. لو حد شتمك ازاى تاخد حقك؟

كتب: إيهاب المهندس

دائما ما نشاهد مشاجرات لفظية في الشارع، ويجهل بعض المواطنين بأن السب اللفظي معاقب عليه وفقا للقانون وتصل فيه العقوبة في حال ثبوت الجريمة للحبس والغرامة.

وبخطوات بسيطة يستطيع كل من يتعرض للسب والقذف إقامة دعوى لحفظ حقه منها ...

ـ على الشخص الذى يتعرض لتلك الجريمة تقديم دعوى السب والقذف قبل مضى 90 يوماً من تاريخ حدوث الواقعة، تُقدم الدعوى بثلاثة طرق وهى (بلاغ للنائب العام، جنحة مباشرة أمام المحكمة، أو بلاغ للنيابة الجزئية).

·فى حالة رفع الدعوى ببلاغ للنائب العام تحال إلى النيابة الجزئية المختصة.

·تحقق النيابة المختصة فى الأمر وتستدعى طرفى النزاع لسماع أقوالهما.

ـ قدم لجهات التحقيق كل ما يدعم حقك فى الادعاء من (شهود وفيديوهات وصور للواقعة).

ـ تُحيل النيابة الدعوى الى محكمة الجنح وتحدد جلسة لنظر الدعوى، ويتم متابعة إجراءات التقاضى.

ـ فى حالة تقدم أكثر من شخص بدعوى السب والقذف، وتنازل أحدهما عن الدعوى، تسقط الدعوى عن الجميع.