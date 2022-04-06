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"فوضى البنزين" تضرب فرنسا.. شغب وتظاهرات فى باريس بسبب الأسعار

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:46 م
"فوضى البنزين" تضرب فرنسا.. شغب وتظاهرات فى باريس بسبب الأسعار البنزين
كتبت: هناء أبو العز

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تظاهر العشرات من سائقى سيارات  النقل فى فرنسا احتجاجًا على ارتفاع اسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق مداخل ومخارج السوق الدولية في رونجيس ، كما تكدست السيارات فى  منطقة إيل دو فرانس لعدة مئات من الكيلومترات وأدى إلى اختناق مرورى بسبب التظاهرات.
 
وكان مركز التجارة الدولى بين النقابات الوطنى، قد  حدد الساعة الخامسة صباح اليوم الأربعاء للتظاهر والاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار، حيث يعانون بالإضافة إلى ذلك من المعاملة غير المتكافئة التي تعاني منها شركات النقل البري، حيث لا يستفيدون من المساعدة  التى تم تخصيصها لمنظمة ناقلات الطرق الأوروبية والتى تبلغ 400 مليون يورو   للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود.
 
واستنكر المحتجون التراخي التام للحكومة بشأن تنظيم المهنة،   التي يرون أنها غير شفافة وغير كافية إلى حد كبير في الأسعار ، لا سيما في هذه الفترة ذات التضخم المرتفع.

ارتفاع اسعار البنزين

فرنسا

تظاهرات

اليوم السابع بلس

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