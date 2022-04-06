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عميد هندسة المنصورة الجديدة: كوادرنا حصدت 4 جوائز بمسابقة هاكاثون للمدن الذكية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:24 م
عميد هندسة المنصورة الجديدة: كوادرنا حصدت 4 جوائز بمسابقة هاكاثون للمدن الذكية
الدقهلية - مرام محمد

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نجحت جامعة المنصورة الجديدة، ممثلة في كلية الهندسة، في حصد أربعة مراكز متقدمة في أول هاكاثون للمدن الذكية في مصر، الذي أقامته جامعة بنها في الفترة من 23 إلى 26 مارس الماضي؛ لدعم البحث العلمى والتحول الرقمى، والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز.
 
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة لـ"اليوم السابع"، إن تميز مسابقة هاكاثون التي شهدتها مصر خلال هذا العام، ينبع من عدة أمور، أهمها أنه ولأول مرة على مستوى الجامعات المحلية والعالمية يرتبط الطالب بمشروع تخرجه منذ أول يوم لالتحاقه بالكلية، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية تكسب طلابها من كليات الهندسة العديد من المزايا منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالجامعة، أهمها تحديد التخصص والبرنامج الذي سيدرسه الطالب خلال سنوات دراسته بالكلية، وإتاحة جسر تواصل دائم بين الطالب وسوق العمل ومشروع تخرجه، وذلك وفقا لتعليمات القيادة السياسية، ووزارة التعليم العالي، وتعليمات الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.
 
وتابع، أن جامعة المنصورة الجديدة عملت على خلق صلة تواصل دائمة بين الطالب ومشروع تخرجه وسوق العمل من خلال تعريف الطلاب بمشاريع تخرجهم المرتبطة بتخصص دراستهم "تخصصك والذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية هي ما أهلت الطلاب وجعلتهم على استعداد تام للمشاركة في مسابقة هاكاثون للمدن الذكية وتحقيق المراكز الأولى بمشاريعهم الإبداعية المبتكرة، حيث شاركت كلية الهندسة في المسابقة بـ32 مشروعا بحثيا، تم تصعيد 24 مشروعا منها في المرحلة الثانية، وفي نهاية المسابقة نجحت الكلية في حصد ثلاثة مراكز متقدمة عن ثلاثة مشاريع حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن حصولها على جائزة الإبداع؛ نظرا لأفكارها الإبداعية المميزة التي طرحت من طلابها خلال مشاركتهم في المسابقة.
 
 
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