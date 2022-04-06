رئيس جامعة المنصورة الجديدة: الجامعة عصرية عالمية على أرض مصرية.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

تعد جامعة المنصورة الجديدة واحدة من الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح التى أنشأتها الحكومة المصرية لتكون إحدى جامعات الجيل الرابع، وإحدى أهم المشروعات القومية البارزة للتعليم العالي في مدينة المنصورة الجديدة، انطلاقا من رؤية مستقبلية واضحة تستهدف النهوض بالمنظومة التعليمية على مختلف المستويات، في سبيل النهوض بالمجتمعات بما تتيحه من برامج أكاديمية حديثة تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، بمعايير وجودة عالمية.



وفي هذا الصدد، التقى "اليوم السابع"، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، للحديث عن الدور الهام الذي تقوم به الجامعة لبناء الإنسان على أسس علمية عالمية، وتأهيل كوادر بشرية قادرة على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية، وتحقيق التنافسية في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وعن فوز جامعة المنصورة الجديدة ممثلة في كلية الهندسة، بثلاثة مراكز متقدمة في أول هاكاثون للمدن الذكية في مصر، قال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، لـ"اليوم السابع"، إن فوز جامعة المنصورة الجديدة بثلاثة مراكز متقدمة وجائزة التميز والإبداع خلال مشاركتها في مسابقة هاكاثون، يعبر عن رؤية الجامعة وطموحها لخلق كوادر بشرية على مستوى عالمي، نتيجة لثمرة جهودها مع الطلاب في مختلف الكليات، مشيرا إلى أن الجامعة عملت على خلق بيئة ذكية ورقمية لجميع طلابها، وهذا ما أهل الطلاب للتفكير في أفكار إبداعية مبتكرة تدعم الرقمنة والتحول الذكي منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالجامعة، وشجعهم ومكنهم من المشاركة في المسابقة وتحقيق أربع مراكز أولى في ظل مشاركة ما يقرب من 500 مشروع من 50 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

وأوضح أن مصطلح "الجامعات الذكية" أو "جامعات الجيل الرابع"، يعني الكثير من الإمكانيات والعمل، أي أن تكون الجامعة مؤهلة لجعل الطالب الذي يتعامل مع تلك الإمكانيات والتقنيات الرقمية المتطورة على مستوى عال من الذكاء، مشيرا إلى أن التحول ومتطلبات سوق العمل التي تتغير يوما بعد يوم، وما تخلقه من فرص تقضي على فرص عمل أخرى قديمة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، جميعها تغيرات تسعى الجامعة الذكية من خلالها على خلق طالب قادر على مواكبة كل هذه التغيرات.

وأشار إلى أن الطالب المعد إعدادا جيدا والمتعلم تعليما جيدا هو وحده القادر على تنمية مهاراته طوال حياته، وأن يستجيب للمتغيرات المختلفة ويتواكب معها، ويغير من اتجاهاته وفقا لما يطرأ من تغيرات حوله، والقادر على البحث دوما عن كل ما هو جديد من علم وتقدم وتقدم، ومواكبته والتكيف مع متطلباته، مؤكدا أن جامعة المنصورة الجديدة تعمل على تجهيز بنيتها التحتية والتكنولوجية والدراسية وما تمتلكه من مصادر تعليم وتعلم لتخلق ذلك الطالب القادر على التكيف مع متغيرات الحياة من تطور تكنولوجي وتحول الرقمي.